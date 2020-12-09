Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin: "Kazanmak istiyoruz"
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Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin: "Kazanmak istiyoruz"

09.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:42
Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin:

Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, iyi bir sezon geçireceklerine inandığını belirterek, "Hepimiz takımın daha iyi olması için, takım için savaşıyoruz.

Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, iyi bir sezon geçireceklerine inandığını belirterek, "Hepimiz takımın daha iyi olması için, takım için savaşıyoruz. Kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş dergisinin aralık sayısında röportajı yer alan golcü oyuncu, giderek daha iyi bir takım olduklarını kaydetti.

İyi bir sezon geçireceklerine inandığını belirten Larin, "Onlar birlik olsunlar çünkü çok iyi bir sezon geçireceğiz. Hepimiz takımın daha iyi olması için, takım için savaşıyoruz. Kazanmak istiyoruz." diyerek siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.

Saha içinde sol açıktaki pozisyonuna alıştığını aktaran 25 yaşındaki futbolcu, "Şu anki oyun biçimimizde solda başlıyorum fakat sürekli ceza sahasına giriyorum. Bu oyun stili bana içeri girip gol bulma şansı tanıyor. Orada olduğum sürece gol atabilirim. Pozisyona adapte oldum ve takımıma katkı sağlayabiliyorum. Önemli olan da bu." ifadelerini kullandı.

Sahada yediği tekmelerin kendisini kızdırdığını ifade eden Larin, "Elbette yanlış hakem kararlarına da kızıyorum ama genelde sahada sakinim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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