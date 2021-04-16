Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun taburcu edildi
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Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun taburcu edildi

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun taburcu edildi
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilen Cenk Tosun taburdu edildi.

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Beşiktaş'ın Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilen Cenk Tosun taburdu edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sağ dizinde patellar tendon kopması meydana gelen Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edilen Cenk Tosun'un taburcu edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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