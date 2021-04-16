Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun taburcu edildi
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilen Cenk Tosun taburdu edildi.
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilen Cenk Tosun taburdu edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sağ dizinde patellar tendon kopması meydana gelen Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edilen Cenk Tosun'un taburcu edildiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar