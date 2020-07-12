Beşiktaşlı futbolcu Boateng, Yeni Malatyaspor maçında yok Beşiktaşlı futbolcu Kevin Prince Boateng, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacakları maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaşlı futbolcu Kevin Prince Boateng, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacakları maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından sol aşil tendon ağrısı sebebiyle antrenmana çıkamayan Ganalı hücum oyuncusuna muayene ve tetkikler neticesinde "aşil tendinopatisi" tanısı konuldu ve tedavisine başlandı.

Ağrıları devam eden Boateng'in bugün yapılan kontrolleri sonucunda sağlık ekibi, oyuncunun tedavisinin devam etmesine karar verdi.

Ligin 32. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, akşam saatlerinde Malatya'ya gidecek.

Kaynak: AA