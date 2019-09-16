Beşiktaşlı eski sporculardan Abdullah Avcı'ya ziyaret

Beşiktaşlı eski sporcular, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti.

16.09.2019 15:22
Beşiktaşlı eski sporculardan Abdullah Avcı'ya ziyaret

Beşiktaşlı eski sporcular, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti.

Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kulübün eski sporcuları Adem Mert, Davut Şahin, Metin Tekin, Fikret Demirer, Metin Doğan Timur, Ziya Doğan, Süleyman Oktay, Ömer Gülen, Kadir Akbulut, Recep Çetin, Zülal Gök ve Oktay Aydaş'ı ağırladı.

Eski sporcular, ziyarette Avcı'ya başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA
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