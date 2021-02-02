Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, PFDK'ya sevk edildi
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, PFDK'ya sevk edildi

02.02.2021 16:22 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:27
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Dorukhan Toköz, "kural dışı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Dorukhan Toköz, "kural dışı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Süper Lig'de ayrıca Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nün "talimatlara aykırı hareket"ten takım halinde, Yeni Malatyaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'un da "kural dışı hareketi" sebebiyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:

1- YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu KUBİLAY KANATSIZKUŞ'un 29.01.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 31.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 31.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu DORUKHAN TOKÖZ'ün 31.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 01.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi GÜRSOY YALÇIN'ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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