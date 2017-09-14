Beşiktaşlı Cenk Tosun, Porto Kalesine 32 Metreden Füze Yolladı
Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçında uzaktan attığı golle adeta değerini katladı.
Beşiktaş'ın Porto'yu 3-1 yendiği maçta Cenk Tosun, rakip kaleye adeta füze göndererek muhtemel bir gole imza attı.
Opta'nın verilerine göre Cenk Tosun'un Porto'ya attığı gol 32 metreyle, Beşiktaş'ın 2007/08'den itibaren Şampiyonlar Ligi'nde en uzaktan attığı gol oldu.
HERKES ONU KONUŞTU
Cenk Tosun, attığı gol sonrasında kısa sürede Twitter'da en çok konuşulan oyunculardan biri haline geldi.