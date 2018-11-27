Beşiktaşlı Babel, Saç Rengini Eski Haline Çevirdi
Kırmızı saçlarıyla dikkat çeken Beşiktaşlı Babel, eski haline döndü: Bakalım bu sefer kötü oynadığımda ne diyeceksiniz.
Sezon başında kırmızı saçlarıyla dikkat çeken Ryan Babel, orjinal saç rengine geri döndü. 31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yeni görüntüsünü, "Siyah saça geri döndüm. Bakalım bu sefer kötü oynadığımda ne diyeceksiniz. Herkesi memnun etmeye çalışıyorum" ifadeleriyle paylaştı.
Babel sözleşmesini henüz uzatmamış olması ve son haftalardaki performansı nedeniyle ciddi bir şekilde eleştiri alıyordu.
YORUMLAR (5)
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bırakın bu kültürü o kültürü karaktersiz her yerde karaktersizdir bu da onlardan biri annelerin eli öpülür onlara şerefsizlik yapılmaz tipi bozuk babel sen de adam oldun yaCevap Yaz Yayından Kaldır
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renklileren babeli karalama kampanyasına sayın beşiktaş taraftarı lütfen katılmasın.taraftarla girmiş olduğu muhabbete gelecek olursak, hollanda kültürü ile yetişmiş birisi..art niyet aramamak lazım.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kırmızı kafadan daha iyi olmuş. . . . Bunada kötünün iyisi diyelim.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BAK SENİ BULURUMCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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babel sen tam bir. . . . . . . . .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır