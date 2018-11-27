Beşiktaşlı Babel, Saç Rengini Eski Haline Çevirdi

Sezon başında kırmızı saçlarıyla dikkat çeken Ryan Babel, orjinal saç rengine geri döndü. 31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yeni görüntüsünü, "Siyah saça geri döndüm. Bakalım bu sefer kötü oynadığımda ne diyeceksiniz. Herkesi memnun etmeye çalışıyorum" ifadeleriyle paylaştı.

Babel sözleşmesini henüz uzatmamış olması ve son haftalardaki performansı nedeniyle ciddi bir şekilde eleştiri alıyordu.