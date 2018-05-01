Beşiktaşlı Babel'den Kafa Karıştıran Paylaşım
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldız Ryan Babel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, "Kartal'dan ayrılıyor mu?" sorularının sorulmasına neden oldu.
Beşiktaş'ta Galatasaray'a karşı alınan 2-0'lık yenilginin üzüntüsü yaşanırken, Ryan Babel'den kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.
Hollandalı yıldız Instagram hesabından, siyah arka plan üzerinde 'el sallayan çocuk' emojisi paylaştı. Tecrübeli oyuncunun bu paylaşımı, "Yoksa ayrılıyor mu?" sorularının sorulmasına neden oldu.
42 MAÇTA 14 GOL ATTI
Beşiktaş ile 2019'a kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş'ta 42 maça çıktı ve 14 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.
YORUMLAR (5)
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Ya sanki sahada yenilen bjk degildi sanki isi hemen saptirmayinCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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Beşiktaşın çöküşü ve dağılması başladı ,Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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Medya ki İ desteklerle o şampiyon olur. Hakemlerden spor sunucularına kadar bu ülkede ya Galatasaray ya da Fener şampiyon olacak başka çıkar yolu yok. Bir de bu takımları tutan fanatikler acıyorum 90 yabancıların oynadığı takımlara ne diye gönül verilir kiCevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
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Destek kesildi takım dökülmeye başladı. Bu senede gs kollandi.Cevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
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Bu da anladı bu takımdan birşey olmayacağınıCevap Yaz 5 14 Yayından Kaldır