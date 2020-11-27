Beşiktaşlı Ajdin Hasic'in Kovid-19 test sonucu yeniden pozitife döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Beşiktaşlı Ajdin Hasic'in Kovid-19 test sonucu yeniden pozitife döndü

27.11.2020 22:11 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:14
Beşiktaşlı Ajdin Hasic'in Kovid-19 test sonucu yeniden pozitife döndü

Beşiktaş Kulübü, Ajdin Hasic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının yeniden pozitife döndüğünü duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Ajdin Hasic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının yeniden pozitife döndüğünü duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımına 29 Kasım Pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe karşılaşması için rutin Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan testler neticesinde, daha önce testi pozitif sonuçlanmış, TFF Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde iki adet testte negatif sonuç alınan futbolcumuz Ajdin Hasic'te yeniden pozitif bulguya rastlanırken diğer testlerde negatif sonuç elde edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz Ajdin Hasic'in takip ve izolasyonuna ilgili protokoller gereğince derhal başlanmıştır."

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Lafı eğip bükmedi! Cüneyt Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiri
Lafı eğip bükmedi! Cüneyt Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

İlgili Haberler

Derbi öncesi Beşiktaş'ta Hasic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Derbi öncesi Beşiktaş'ta Hasic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Sivasspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sivasspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Liverpool'lu Salah'ın ikinci koronavirüs test sonucu da pozitif
Liverpool'lu Salah'ın ikinci koronavirüs test sonucu da pozitif
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Bülent Ersoy Ariana Grande
Spor Mert Günok Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba Gökhan Gönül
Tüm Haberler Türk Kasım Adana Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaşlı Ajdin Hasic'in Kovid-19 test sonucu yeniden pozitife döndü - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 22:14:30. #1.15#
title