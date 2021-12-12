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BeşiktaşKayserispor maçının VAR'ı Arda Kardeşler

BeşiktaşKayserispor maçının VAR'ı Arda Kardeşler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Arda Kardeşler oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Yukatel Kayserispor'un deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Arda Kardeşler oldu.

Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Kayserispor, bugün deplasmanda Beşiktaş ile 3 puan mücadelesi verecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Samet Çavuş yapacak. Maçın 4.Hakemi Volkan Bayarslan olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Arda Kardeşler oturacak.

Kardeşler'e, AVAR olarak Serkan Ok eşlik edecek. - KAYSERİ

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