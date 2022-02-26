Sivas'ta çılgın maç! İlk 45 dakikada tam 3 gol atıldı

Sivasspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Altay'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Yiğidolar'ın da bileğini bükerek galşbiyet serisi yakalamak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK FUTBOLCULAR DİKKAT ÇEKİYOR

Demir Grup Sivasspor'da Leke James sakat, Max Gradel ise cezalı. Erdoğan Yeşilyurt ise ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları henüz geçmeyen Larin, Pjanic, Rıdvan, NKoudou, Oğuzhan, Mehmet Topal ve Mert Günok maç kadrosunda yer almıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Sivasspor: Muammer, Samba, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Erdoğan, Henrique, Yatabare

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Larin, Batshuayi

CANLI ANLATIM

Dakika 43: Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Dakika 26: Sivasspor, Mustapha Yatabare ile beraberliği yakaladı.

Dakika 21: Sivasspor'da Pedro Henrique sağ kanattan topu aldı ve yanındaki Faycal Fajr'a bıraktı, onun yerden vuruşu savunmadan döndü.

Dakika 19: Sivasspor'da sol kanattan Erdoğan, yerden içeriye çok sert bir orta gönderdi, savunmada Montero topu uzaklaştırdı.

Dakika 12: Beşiktaş Michy Batshuayi ile 1-0 öne geçti.

Dakika 8: Sol köşe gönderi yakınlarında Yatabare''den topu alan Erdoğan, içeriye ortasını gönderdi ancak savunma topu karşıladı.

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