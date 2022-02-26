Sivas'ta çılgın maç! İlk 45 dakikada tam 3 gol atıldı
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Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. 7 maçtır bileği bükülmeyen ve son olarak geçen hafta Altay'ı mağlup ederek 3 maçlık beraberlik serisine son veren siyah-beyazlılar, zorlu rakibi karşısında 3 puan hedefliyor. Karşılaşmada Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü var.
Sivasspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Altay'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Yiğidolar'ın da bileğini bükerek galşbiyet serisi yakalamak istiyor.
Demir Grup Sivasspor'da Leke James sakat, Max Gradel ise cezalı. Erdoğan Yeşilyurt ise ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları henüz geçmeyen Larin, Pjanic, Rıdvan, NKoudou, Oğuzhan, Mehmet Topal ve Mert Günok maç kadrosunda yer almıyor.
Sivasspor: Muammer, Samba, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Erdoğan, Henrique, Yatabare
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Larin, Batshuayi
Dakika 43: Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın golüyle 2-1 öne geçti.
Dakika 26: Sivasspor, Mustapha Yatabare ile beraberliği yakaladı.
Dakika 21: Sivasspor'da Pedro Henrique sağ kanattan topu aldı ve yanındaki Faycal Fajr'a bıraktı, onun yerden vuruşu savunmadan döndü.
Dakika 19: Sivasspor'da sol kanattan Erdoğan, yerden içeriye çok sert bir orta gönderdi, savunmada Montero topu uzaklaştırdı.
Dakika 12: Beşiktaş Michy Batshuayi ile 1-0 öne geçti.
Dakika 8: Sol köşe gönderi yakınlarında Yatabare''den topu alan Erdoğan, içeriye ortasını gönderdi ancak savunma topu karşıladı.