Beşiktaş zirveye İstanbul'da yürüyecek

25.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:10

Avrupa'daki kötü sonuçların ardından ligde aldığı üst üste galibiyetlerle taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş'ın zirve yürüyüşü sürüyor.

Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u Burak Yılmaz'ın attığı golle 1 - 0 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkaran Siyah beyazlılar, 21 puanla zirvenin 3 puan gerisinde yer aldı. Yenilmezlik unvanını da 6 haftaya çıkararak şampiyonluk havasına giren Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 6 maçını da İstanbul'da oynayacak.

ilk yarının son haftasına kadar olan 5 ve ikinci yarının ilk karşılaşması olmak üzere toplam 6 maçını da İstanbul'da oynayacak olan Siyah-beyazlılar, seyahat yorgunluğu yaşamayışını avantaja çevirerek zirve koltuğuna oturmayı hedefliyor.ÜST ÜSTE 6 MAÇLIK İSTANBUL PROGRAMIBeşiktaş, 13'üncü haftada ligin son sırasında yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırladıktan sonra 14'üncü hafta deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. 15'inci hafta BTC Turk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Siyah-beyazlılar, 16'ncı hafta oynanacak derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, ilk yarının son ve 17'nci haftasında ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, ikinci yarının ilk karşılaşmasında da Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma ümitlerini yitiren Siyah-beyazlılar, 28 Kasım Perşembe günü sahasında Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Temsilcimiz gruptaki son maçını ise 12 Aralık Perşembe günü İngiltere'de Wolverhampton ile oynayacak.

Kaynak: DHA