Beşiktaş, zirve yarışını sürdürdü
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Beşiktaş, zirve yarışını sürdürdü

06.03.2021 21:19 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:22
Beşiktaş, zirve yarışını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup ederek zirveye yerleşti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup ederek zirveye yerleşti.

Gaziantep karşısında aldığı galibiyetle puanını 60'a yükselten siyah-beyazlı üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Galibiyet serisi 5 maça çıktı

Gaziantep'i 2-1 yenen siyah-beyazlılar ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybettikten sonra oynadığı İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarının tamamını kazanan siyah-beyazlılar, Gaziantep'i de mağlup ederek bu süreçte 15 puan topladı.

4 maç sonra gol yedi

Ligde oynadığı son 4 maçta gol yemeyen Beşiktaş, Gaziantep maçında kalesinde gol gördü.

Karşılaşmanın 89. dakikasında kaleci Ersin Destanoğlu'nun Dicko'ya ceza sahası içinde yaptığı müdahalenin ardından hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşunda topun başına geçen Dicko, meşin yuvarlağı ağlara göndererek siyah-beyazlıların 4 maçlık gol yememe serisine nokta koydu.

Gaziantep direğe takıldı

Dicko'nun penaltıdan attığı golün ardından beraberlik için Beşiktaş kalesine yüklenen Gaziantep son dakikalarda direği geçemedi.

Gelişen atakta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ribeiro de Souza'nın dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

Sergen Yalçın cezalı duruma düştü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın karşılaşmanın 52. dakikasında sarı kart gördü ve toplamda dört sarı karta ulaşarak cezalı duruma düştü.

Gaziantep'in kazandığı faul sonrası itirazlarını sürdüren Yalçın'a hakem Mete Kalkavan sarı kart gösterdi. Sarı kart cezalısı olan Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir maçında kulübede görev yapamayacak.

Aboubakar galibiyeti getirdi

Yeni Malatyaspor maçında suskun kalan Vincent Aboubakar, 15 ve 72. dakikalarda attığı gollerle Beşiktaş'a galibiyeti getiren isim oldu.

Gol sayısını 15'e yükselten Kamerunlu futbolcu, siyah-beyazlı ekibin diğer golcüsü Cyle Larin'in önüne geçerek takımın en golcü ismi konumuna yerleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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