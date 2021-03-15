Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için sahada
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için sahada

15.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:27
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için sahada

Sergen Yalçın'dan farklı onbir-Siyah-beyazlılar 15 kez final oynadıAli DANAŞ - - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Sergen Yalçın'dan farklı onbir

-Siyah-beyazlılar 15 kez final oynadı

Ali DANAŞ - - 

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmada yardımcılıkları Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık ve Onur Özütoprak üstlenecek.

Siyah beyazlılar Başakşehir ile bu sezon 3'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde oynanan iki müsabakayı da 3-2'lik skorlarla kazanan Beşiktaş, rakibini bir kez daha yenerek kupada finale çıkmak istiyor.SERGEN YALÇIN'DAN FARKLI ONBİRLigde lider durumda olan Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda ufak çaplı revizyona gitmesi bekleniyor. Hafta sonunda sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisini de düşünen tecrübeli teknik adamın, klasik onbirinden 4-5 oyuncuyu dinlendirmesi sürpriz olmayacak.Kaleyi Utku'ya emanet edecek olan Yalçın'ın, defans hattında Montero ve Rıdvan'ı sahaya sürerek geri dörtlüyü Rosier-Montero-Welinton-Rıdvan'dan oluşturması beklenen değişikliler. Orta sahada ve hücumda Ghezzal, Ljajic ve Atiba'yı yedeğe çekmesi muhtemel olan Sergen Yalçın'ın Josef'in önünde Larin-Necip-Mensah-N'Koudou ve Aboubakar'ı oynatması büyük ihtimal olarak görülüyor.Bu arada yaklaşık 1 aydır sakat olan ve geçen hafta saha çalışmalarına başlayan Cenk Tosun, dün ilk kez takım antrenmanının bir bölümüne katılmıştı. Milli golcünün Medipol Başakşehr maçının kadrosuna alınıp alınmayacağına bu akşam yapılacak son idmanda karar verilecek.BEŞİKTAŞ 15 KEZ FİNAL OYNADIBeşiktaş, 2010-2011 sezonundan sonra bir kez daha şampiyonluğu yaşamak istiyor.

Siyah beyazlılar daha önce kupada 15 kez final oynadı ve 9 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Kupadaki son şampiyonluğunu 2011 sezonunda yaşayan Siyah beyazlılar, 10 yıldır hem finali hem kupayı göremedi. Kupada 9 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş, 1989-1990 ve 2008-2009 sezonlarında hem kupayı hem ligi kazanarak çifte şampiyonluk yaşamıştı.


Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için sahada
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için sahada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

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