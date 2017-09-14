Beşiktaş Zaferle Başladı
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto ile karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Talisca'nın pasından ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Babel'in vuruşunda top savunmadan auta gitti.
13. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
19. dakikada Tiquinho Soares'in kafa ile indirdiği topu ceza sahası içi sol çaprazda kontrol eden Torres'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
21. dakikada Alex Telles'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tosic topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1
28. dakikada Ryan Babel'in pası ile ceza yayı sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Casillas'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-2
33. dakikada topla birlikte ilerleyen Soares'in ceza yayı gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
51. dakikada Ricardo Pereira'in sağ kanattan kullanılan taç atışında ceza sahasına giden topa Soares bekletmeden çok sert vurdu meşin yuvarlak savunmadan döndü.
55. dakikada Quaresma'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
61. dakikada Yacine Brahimi'nin ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Tiquinho Soares'in vuruşunda kaleci Fabri gole izin vermedi.
78. dakikada Ricardo Pereira'nın sağ kanttan ortasında ceza sahası içinde Brahimi'n beklemeden vuruşunda top üstten dışarı gitti.
86. dakikada sağ çaprazdan Negredo ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Babel düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3
KÜNYE
Stat: Estadio do Dragao
Hakemler: Anthony Taylor xx, Gary Beswick xx, Adam Nunn xx
Porto: Casillas xx, Ricardo Pereira xxx, Alex Telles xx, Felipe Augusto xx, Ivan Marcano xx, Yacine Brahimi xx, Danilo Pereira x (Hernani Fortes dk. 82 x), Jesus Corona x (Andre dk. 46 xx), Oliver Torres x (Otavio dk. 46 x), Moussa Marega xx, Tiquinho Soares xx
Yedekler: Jose Sa, Diego Reyes, Miguel Layun, Hector Herrera
Teknik Direktör: Sergio Conceiçao
Beşiktaş: Fabri xx, Pepe xx, Adriano Correia xx (Necip dk. 87 ?), Caner Erkin x, Tosic x, Ryan Babel xx, Talisca xx, Atiba Hutchinson xx, Quaresma xxx (Negredo dk. 73 xx), Oğuzhan xxx (Medel dk. 65 xx), Cenk Tosun xxx
Yedekler: Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Talisca (dk. 13), Cenk Tosun (dk. 28), Babel (dk. 86) (Beşiktaş), Tosic (dk. 21 k.k.) (Porto)
Sarı kartlar: Ricardo Pereira, Andre (Porto), Caner (Beşiktaş)
(İHA)