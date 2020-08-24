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Beşiktaş, Yunanistan'a vardı

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesinde Yunanistan'ın PAOK ekibiyle yarın karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Yunanistan'a vardı.

Beşiktaş, Yunanistan'a vardı
24.08.2020 16:40 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:43

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesinde Yunanistan'ın PAOK ekibiyle yarın karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Yunanistan'a vardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan'ın PAOK ekibiyle yarın saat 21.00'de Toumba Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Yunanistan'a vardı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Yunanistan'a giden siyah-beyazlılar, kulübün kendisine ait otobüsüyle konaklayacağı otele geçti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri de takımı yalnız bırakmadı. Bugün maç öncesinde son idmanını yapacak olan siyah-beyazlılarda antrenmandan önce Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Beşiktaş'ın PAOK maçı kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Ersin Destanoğlu

Utku Yuvakuran

Enzo Roco

Welinton Souza Silva

Rıdvan Yılmaz

Domagoj Vida

Fabrice Nsakala

Georges Nkoudou

Oğuzhan Özyakup

Atiba Hutchinson

Ajdin Hasic

Necip Uysal

Dorukhan Toköz

Bernard Mensah

Jeremain Lens

Tyler Boyd

Umut Nayir

Güven Yalçın

Cyle Larin - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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