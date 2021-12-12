Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçının ardından - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli (2)

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, geriye düşmelerine rağmen vazgeçmediklerini söyledi.

Karaveli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Geriye düşmemize rağmen oyuncular vazgeçmedi." dedi.

Maçların hakemin son düdüğüyle bittiğini belirten Karaveli, "İkinci golü yediğimiz an ile maçın bittiği aralıkta oyuncular harika bir reaksiyon gösterdi. Güven ve Oğuzhan değişikliği de oyunun hücum tarafını çok değiştirdi. Bu değişiklikleri biraz daha erken yapmayı düşünüyorduk ama akan oyunda pozisyonlar bulmamız bu değişikliği geciktirdi. Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olan galibiyeti almak hepimizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Son dönemde alınan kötü sonuçların bir baskı oluşturduğunu hatırlatan Karaveli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sergen Yalçın'ın ayrılması da baskıyı biraz daha artırdı. Maça hazırlanırken oyuncuların reaksiyon göstereceklerini anladık. Özellikle son antrenman gününde bunu anladık. İlk yarıda düşündüğümüz kadar pozisyon bulamadık. Doğru oyuncuya topu geçirmekte geciktik. İlk yarıda beraberlik oyuncuların güvenini tazeledi. Kayserispor merkezi iyi kapattı, bu da beklediğimiz bir şeydi. Oyunculardan biraz daha kenarı kullanmalarını istedik. Zaman zaman başarılı. Bu şekilde pozisyonlarımız artmaya başladı."

Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından takıma destek vermeye çalıştıklarını kaydeden Karaveli, "Bütün 19 yaş altı teknik ekibi olarak oyunculara sadece eşlik ettik. Yaptığımız fazla bir şey yok. Bence bu galibiyetin baş rolü onlarda. Uzun zamandır kazanamıyorlardı. Camianın, takımın buna ihtiyacı vardı. Oyuncuların da buna ihtiyacı vardı, bugün o oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın Oğuzhan Özyakup'un oyuna girmek istemediği sözlerinin hatırlatılması üzerine Karaveli, "Neyi görüp de değerlendirdiğini bilmiyorum ama maçtan önce Oğuzhan ile maçın skoruna ve akışına göre 3-4 farklı durum konuştuk. Oyuna soktuğumuzda alabileceği pozisyonları söyledik. Oğuzhan'ın da bize gösterdiği reaksiyon iyiydi. Uzun zamandır oynamadığı için rakibin fiziksel olarak düşmesini bekledik. Girmek istemeyen oyuncu değil girdiğinde akışı değiştirecek reaksiyonu gösterecek bir durumu vardı." ifadelerini kullandı.

Batshuayi'nin performansı

Maçta iki gol atan Michy Batshuayi'nin performansına değinen Karaveli şunları söyledi:

"Ben Beşiktaş'ın izleme departmanında da çalışırken Batshuayi takip edip, olumlu düşünceler ilettiğim oyuncuydu. Maçtan önce onun golleriyle ilgili klip hazırlamalarını istedim. Kısa bir klip istemiştim. Ona gollerini ve sevinçlerini hatırlatmak istedik. Uzun bir video oldu. Bugün o gollerden ikisini atarak bu kimliğine yeniden büründü. Güven girdikten sonra koşularla, hareketlilikle Batshuyi'ye alan açtı. O da bu fırsatları kullanıp güzel vuruşlarla goller attı. Oğuzhan ile beraber Güven'in skora ve oyuna katkısı harikaydı."

Kendisinin bundan sonra da görev bekleyip beklemediği sorusunu yanıtlayan Karaveli, "Bana ne görev verilirse ben onu yaparım. Yarın sabah uyandığımda bana 9 yaş altı takımın sorumlusu olduğumu söylerlerse de benim için bu değişmeyecek. Hangi görev verilirse en uygun şekilde bunu yerine getirmeye çalışırım. Hiçbir şey olmasa da taraftarı olarak çocukluğumdaki gibi Beşiktaş'ı desteklemeye devam ederim." diye konuştu.

Serpil Hamdi Tüzün'e hediye etti

Toplantının son bölümünde duygusal açıklamalarda bulunan Karaveli, "Galibiyeti öncelikle ben engellemeye çalıştım ama oğlum çok iyi Beşiktaşlı oldu, ona ve aileme hediye etmek istiyorum. Beşiktaş taraftarı zor günde de takımına destek veren taraftardır. En zor gününde tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür ediyorum ve onlara hediye ediyorum. Çok daha önemlisi Sergen hocamı, Ziya hocamı, Rıza hocamı hepimizi daha futbol oynarken antrenörlüğe hazırlayan, hepimiz üzerinde emeği olan, hocaların hocası, duayen Serpil Hamdi Tüzün hocama bu galibiyeti hediye etmek istiyorum. İyi ki onunla çalışma fırsatı bulduk. Kendisi bu ülkenin futboluna çok şey kattı. En büyük teşekkürü Serpil Hamdi Tüzün hocama göndermek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.