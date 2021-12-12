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Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçının ardından - Hikmet Karaman

AA / Fahrettin Gök - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 4-2 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, önde götürdükleri maçı mağlup bitirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 4-2 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, önde götürdükleri maçı mağlup bitirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "84. dakikaya kadar 2-1 önde gittiğimiz maçı kaybetmek üzücü oluyor." dedi.

Beşiktaş'ın taraftarların büyük desteğiyle 15-20 dakika iyi oynadıklarını belirten Karaman, "Buna rağmen oyuncularımız direnci kırmasını bildi. İyi goller attık. 2-1'de de tam taraftarlar aleyhe döndüğünde taç atışı oldu. Biz biraz taraftarları ateşledik. Birkaç oyuncumuz taraftarlarla iletişime geçti. Attığımız yanlış taç kalemizde gol oldu." ifadelerini kullandı.

Öne geçtikten sonra kontrolü ellerinde bulundurmaları gerektiğini kaydeden Karaman, "Maalesef oynadığımız birçok maçta çok oyuncu eksiğiyle yakalandık. Güven ve Oğuzhan hamlesi Beşiktaş'a olumlu yansıdı. 2-1'den 2-2'den maç kaybetmememiz gerekiyor. Mensah gibi önemli oyuncuyu kaybettik. Elimizde tuttuğumuz bir oyunu teslim ettik." diye konuştu.

Sakat oyuncuların çokluğundan yakınan Karaman, "3-4 maçı 5-6 eksikle oynadık. Beşiktaş'ın eksikleri var ama kulübede bekleyen hamle güçleri önemli. Onur da sakatlandı. Ramazan hiç ısınmadan oyuna girdi. Beşiktaş'ta Oğuzhan oyuna girmek istemedi. 'Ben girmeyeyim' dedi. Yan yanayız, orada görüyorum. Güven oyunu çevirdi." şeklinde sözlerini tamamladı.

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçının ardından - Hikmet Karaman

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçının ardından - Hikmet Karaman

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AA / Fahrettin Gök - Spor Haberleri

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