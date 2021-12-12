Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçından notlar

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelesinin son maçında Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen siyah-beyazlı takım, gergin bir haftanın ardından Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

Siyah-beyazlı ekip, Borussia Dortmund' yenilgisi sonrası Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesi tezahüratlarla eski teknik direktörleri Sergen Yalçın'a destek verdi.

Takımın başında Önder Karaveli yer aldı

Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına giren siyah-beyazlı takım, altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yönetiminde sahada yer aldı.

Karaveli'nin yanı sıra takımın eski oyuncularından Serdar Topraktepe de yardımcı antrenör olarak kulübede bulundu.

Sahada 7 farklı isim

Önder Karaveli, Borussia Dortmund maçına göre Yukatel Kayserispor karşısında 7 farklı isme görev verdi.

Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de oynayan ve hafta içinde de Borussia Dortmun karşısında görev alan Josef de Souza ile Welinton, sarı kart cezaları nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında takımlarını yalnız bıraktı.

Borussia Dortmund maçında sağ bekte oynayan Necip Uysal da kırmızı kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında kadroda yer alamadı. Ligin 14. haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Necip 2 maç cezası nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Yukatel Kayserispor karşısında da görev alamadı.

Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de oynayan Francisco Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal ve Kenan Karaman, Yukatel Kayserispor maçında yedekler arasında bulundu.

Karaveli bu 7 ismin yerine Yukatel Kayserispor maçında Domagoj Vida, Valentin Rosier, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz ve Rachid Ghezzal'ı sahaya sürdü.

Borussia Dortmund maçında ilk 11'de oynayan Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Cyle Larin ve Michy Batshuayi Yukatel Kayserispor maçında da aynı şansı buldu.

Pjanic 2 maç sonra sahada

Yukatel Kayserispor maçında ilk 11'de oynayan Pjanic iki maç sonra bu şansı yakaladı.

Kasımpaşa maçında yedek kalan Pjanic, sakatlığı nedeniyle Borussia Dortmund karşısında da forma giyememişti.

7 eksik

Beşiktaş, Yukatel Kayserispor maçına 7 eksikle çıktı.

Üç cezalı oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Günok, Georges-Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira da kadroda yer alamadı.

Siyah-beyazlı ekipte daha önce de Fabrice NSakala kadro dışı bırakılmıştı.

Gökhan Töre 6 maç sonra kadroda

Sakatlığı nedeniyle takımından uzun süre ayrı kalan Gökhan Töre de yedekler arasında yer aldı.

Sporting Lizbon maçında oynadıktan sonra sakatlık yaşayan Gökhan Töre, ligde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ile Borussia Dortmund karşılaşmalarını kaçırmıştı.

Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup ile Güven Yalçın maça yedek başladı.

Tribünler bu sefer doldu

Bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ı Yukatel Kayserispor karşısında taraftarları yalnız bırakmadı.

Son dönemde tribünleri boş bırakan siyah-beyazlılar, ligin 16. haftasındaki mücadeleye büyük ilgi gösterdi.

Kulüp yönetiminin Yukatel Kayserispor maçına özel tüm kategorilerde yüzde 50 indirim uygulamasıyla taraftarlar Vodafone Park tribünlerini doldurdu.

Taraftarlar maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan takımlarını tribünlere çağırarak destek verdi. Taraftarlar özellikle genç oyuncuları Rıdvan Yılmaz ile Serdar Saatçı'ya özel ilgi gösterdi ve iki oyuncuyu beraber tribünlere davet etti.

Oyuncuları tek tek tribüne çağıran siyah-beyazlılar ayrıca "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin" tezahüratı yaptı.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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