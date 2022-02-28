Beşiktaş, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Beşiktaş, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Ercan Çakar - Spor
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Beşiktaş, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile 2 Mart Çarşamba günü oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarına devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile 2 Mart Çarşamba günü oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenmanın, oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Yaşadığı sakatlığın ardından uzun bir aradan sonra takımla çalışmalara başlayan Georges Nkoudou'yu arkadaşlarının alkışlarla karşıladığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

AA / Ercan Çakar - Spor

Türkiye Kupası, Kayserispor, Beşiktaş, Mart, Spor, Haberler

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