Beşiktaş Vodafone Park'ta 3 puan için sahada! Canlı anlatım
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Beşiktaş Vodafone Park'ta 3 puan için sahada! Canlı anlatım

26.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:57
Beşiktaş Vodafone Park'ta 3 puan için sahada! Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, 27. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor'u Vodafone Park'ta konuk ediyor. Zirve yolunda kayıp yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, alacağı 3 puanla iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.

Geçtiğimiz haftayı BAY geçen siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor karşısında 3 puan alarak zirve yolundaki bir engeli daha kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Ligde düşme hattında bulunan konuk ekip ise alacağı puan ya da puanlarla evine mutlu dönmeyi planlıyor.

4 OYUNCU KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üç sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza mücadelede sarı kart görmeleri halinde 28. haftada deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev yapamayacak.

Saata 19.00'da başlayan ve hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Nkoudou, Ljajic, Larin, Aboubakar

YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk, Lopes, Mustafa, Leismann, Mohamed, Murawski, Diskerud, Kubilay, Sagal, Mesanovic, Rodallega

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