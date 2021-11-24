Beşiktaş yönetimi, Ajaxlı idarecileri yemekte ağırladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaşlı Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında bu akşam oynanacak Ajax maçı öncesi Hollanda ekibinin idarecilerini yemekte konuk etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta bulunan White Pepper Restoran'daki yemeğe Beşiktaşlı yöneticiler Fatih Hakan Avşar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Umut Şenol, genel müdür Seçil Aygül, genel müdür yardımcısı Cenk Sümer'in yanı sıra Ajax Kulübü Başkanı Frank Eijken ile Ajax Üst Yöneticisi Edwin van der Sar katıldı.

Siyah-beyazlılar, günün anısına Edwin van der Sar'a plaket ve Beşiktaş forması hediye etti.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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