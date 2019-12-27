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Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Beşiktaş'ın basketbol ve gayrimenkul geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Şenol, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.

27.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:36
Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

'ın ve gayrimenkul geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Şenol, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı 'nu ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, TBF'de gerçekleştirilen ve basketbolun geleceğinin görüşüldüğü ziyaretin sonunda Şenol, Türkoğlu'na isminin yazılı olduğu Beşiktaş Sompo Sigorta forması hediye etti.

Kaynak: AA
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