Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

27.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:36

Beşiktaş'ın basketbol ve gayrimenkul geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Şenol, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, TBF'de gerçekleştirilen ve basketbolun geleceğinin görüşüldüğü ziyaretin sonunda Şenol, Türkoğlu'na isminin yazılı olduğu Beşiktaş Sompo Sigorta forması hediye etti.

Kaynak: AA