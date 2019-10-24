Beşiktaş, yine kayıp

24.10.2019 22:40

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, Portekiz'in Braga takımına evinde 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla üçüncü maçında üçüncü yenilgisini alan Beşiktaş, sıfır puanla son sırada kaldı.

Galibiyeti unuttu

Beşiktaş, bu sezonki 11. resmi maçında 6. yenilgisini aldı.

Sezon başından beri sadece iki kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 3 maçı ise berabere tamamladı.

Süper Lig'deki 8 maçta 2 galibiyet ve üçer beraberlikle yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'ndeki üç karşılaşmasını ise yitirdi.

Avrupa'da galibiyete hasret kaldı

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.

Geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye evinde 1-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon ise İstanbul'daki maçlarda Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup oldu.

Portekiz takımlarını evinde yenemiyor

Beşiktaş'ın Portekiz takımlarına karşı evindeki şansızlığı sürdü.

Bu ülke temsilcilerini 7. kez konuk eden siyah-beyazlı ekip, rakiplerine 4. kez mağlup oldu. Beşiktaş, Portekiz ekipleriyle evinde üç kez de berabere kaldı.

Portekiz takımlarını 3 defa yenen Beşiktaş, bu galibiyetleri de deplasmanda elde etti.

Taraftarlar, Avcı'yı istifaya davet etti

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının 2-1 geriye düşmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.

Siyah-beyazlılar, "Avcı istifa", "güle güle Avcı" ve "Başakşehir'e hoca olsana" şeklinde tezahüratta bulundu.

Taraftarlar ayrıca Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı.

Siyah-beyazlılar, oyunculara da tepkilerini gösterdi.

Değişiklikle gelen gol yetmedi

Maçta 61 ve 67. dakikalarda değişikliğe giden Abdullah Avcı, saha içinde olumlu sonuç aldı.

Sağ bek Necip Uysal'ı çıkararak forvete Umut Nayir'i alan Avcı, Güven Yalçın'ı da sol kanada çekti. Maça sol bekte başlayan Pedro Rebocho ise kalan bölümde savunmanın sağında oynadı.

Beşiktaş, 71. dakikada Umut'un golüyle 1-1 beraberliği sağlarken, 72. dakikada penaltı kazandı ama bunu gole çeviremedi.

Kalesinde bir gol daha gören siyah-beyazlı takım, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Ljajic penaltıyı değerlendiremedi

Beşiktaş, 72. dakikada kazandığı penaltıyı Adem Ljajic ile değerlendiremedi.

Ljajic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

Beşiktaş ilk yarıda da iki pozisyonda direğe takılmıştı.

Kartal Yılmaz ilk resmi maçına çıktı

Beşiktaş'ta 61. dakikada Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olan Kartal Yılmaz, A takımında ilk resmi maçına çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin altyapısında yetişen 2000 doğumlu Kartal, orta sahada görev yaptı.

Bu arada grubunda ikinci kez kazanan Braga, puanını 7'ye çıkardı.

Kaynak: AA