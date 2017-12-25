Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaşlı taraftarlara seslendi, yaşanan kayıplar nedeniyle paniğe kapılmamalarını istedi.

Siyah-beyazlı yönetici, "Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Bazıları ellerini boşuna ovuşturuyor. Üç kere yenildi diye Beşiktaş yıkılmaz" dedi. Cenk Tosun'un olası satışını da değerlendiren Ürkmezgil, "Şu anda somut bir şey yok. Zaten ara transferde gitmesine sıcak bakmıyoruz. Ancak çok astronomik bir teklif olursa düşünürüz. Başkanımız bu konudaki görüşlerini açıkladı. Reddedilemeyecek bir teklif gelirse, yerine de kaliteli bir golcü almak kaydıyla transfer olabilir" yorumunu yaptı.

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