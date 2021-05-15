Beşiktaş 'Yeniden Devler Ligi'nde'
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Beşiktaş 'Yeniden Devler Ligi'nde'

Beşiktaş 'Yeniden Devler Ligi'nde'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü tarafından, Süper Lig şampiyonluğunun ardından yapılan açıklamada "Yeniden Devler Ligi'ndeyiz" denildi.

Beşiktaş Kulübü tarafından, Süper Lig şampiyonluğunun ardından yapılan açıklamada "Yeniden Devler Ligi'ndeyiz" denildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020-21 sezonu Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaşımız, 2021-22 sezonunda ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.Süper Lig'deki 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaşımız, 8. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.Futbol Takımımız daha önce; 1997-1998, 2000-2001, 2003-2004, 2007-2008, 2009-2010, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'de grup maçları oynamıştı.Beşiktaşımız, 2017-18 sezonunda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir performans sergileyerek; "Grubunu lider bitiren ilk Türk takımı", Grubunu namağlup bitiren ilk Türk takımı, "Gruplarda en fazla puan toplayan Türk takımı", Grup aşamasında en çok gol atan Türk takımı" ve "Grup aşamasında en çok galibiyet alan Türk takımı" unvanlarının sahibi olmuştu.

Beşiktaşımızın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup maçları 14-15 Eylül 202 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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