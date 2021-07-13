Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Dugout - Haberler | Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kondisyon, top kontrolü ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kondisyon, top kontrolü ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kaynak: Dugout

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