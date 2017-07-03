Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman gruplar halinde yapılan kondisyon koşuları ve yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana milli takımlardan dolayı izinli olan oyuncular katılmadı. Antrenmanda sakatlanan Gökhan Töre, saha içinde yapılan müdahalenin ardından kenara giderek tedbir amaçlı idmanı noktaladı.



Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.



(İHA)