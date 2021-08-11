Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Beşiktaş, yeni sezonun ilk haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, yeni sezonun ilk haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

İdman, koşu, istasyon ve açma-germe çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla süren antrenman, tam sahada yapılan taktik maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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