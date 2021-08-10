Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezonun ilk haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, yeni sezonun ilk haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

İdman, koşu, istasyon ve açma-germe çalışmasıyla başladı. 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ve minik kale maçla süren antrenman, tam sahada yapılan taktik maçının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever