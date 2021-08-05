Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen kondisyon koşuları ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı