Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Süper Lig'in ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dar alanda oyun kontrol ve pas çalışması yapıldı. İdman yarım sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen kondisyon koşuları ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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