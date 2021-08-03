Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, üç takım halinde yarım sahada oynanan turnuva maçları ile sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlıların akşam saatlerindeki idmanını Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti. 

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 10.30 ve 18.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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