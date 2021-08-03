Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Salonda yapılan idman, parkurda değişmeli olarak setler halinde yapılan denge, kuvvet ve kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına akşam idmanıyla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şampiyon olması F.Bahçeli ve G.Saraylılar'ı çok mutlu ediyor
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şampiyon olması F.Bahçeli ve G.Saraylılar'ı çok mutlu ediyor
Olympiakos, Henry Onyekuru'yu renklerine bağladı
Olympiakos, Henry Onyekuru'yu renklerine bağladı
Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! İstanbul'a gelmek için gün sayıyor
Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! İstanbul'a gelmek için gün sayıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Burcu Biricik Diana Spencer
Spor Muslera Eda Erdem Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 14:35:43. #1.15#

title