Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, günün ilk antrenmanını tamamladı.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, günün ilk antrenmanını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.
Isınma ve esneme çalışmalarıyla başlayan antrenman, yenilenme idmanıyla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, günün ikinci idmanını akşam saatlerinde yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul