Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları ve streching çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına üç günlük iznin ardından, 23 Temmuz Cuma günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı