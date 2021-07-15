Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşuları yapıldı. İdman, pas ve top kapma çalışmalarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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