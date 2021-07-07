Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İki grup halinde salonda yapılan idman, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli denge, kuvvet ve dayanıklılık testleriyle sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına akşam idmanıyla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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