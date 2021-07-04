Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını yarın yapacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını yarın yapacak.

Slovakya'da planlanan ilk etap kampını pandemi ve karantina uygulamaları nedeniyle iptal eden Beşiktaş, hazırlıklarını bir süre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Çalışmalarını 15 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdürecek siyah-beyazlılar, daha sonra ikinci etap kampı için yurt dışına gidecek.

Yarın akşam 18.00'de yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak. İdman öncesi bir futbolcu ise medyanın sorularını cevaplayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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