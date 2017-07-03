Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da yapan Beşiktaş, günün ikinci idmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü.



İstasyon koşuları ile başlayan antrenman 5'e 2 ve minik kale maçlar ile devam etti. Dar sahada yapılan çift kale maç ile günün ikinci çalışması sona erdi. Çift kale maçta ayağına darbe alan Gökhan Töre idmanı yarıda bıraktı.



Beşiktaş'ta izinleri devam eden Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Fabricio, Marcelo, Adriano, Talisca ve Quaresma idmana katılmadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Antrenmandan detaylar



(HABER-KAMERA - ALİ DANAŞ - İSTANBUL, DHA)