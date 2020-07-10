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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor sınavı için ara vermedi

Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor sınavı için ara vermedi
10.07.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:50

Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, ara vermeden başladı.

Ligde dün akşam sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Yeni Malatyaspor sınavı için çalışmalarına sabah saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla start verdi. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada ve salonda yapılan rejenerasyon çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile idmana başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.


Kaynak: DHA

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