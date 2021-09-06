Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde karşılaşacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını, 3 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde karşılaşacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını, 3 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla noktalandı.Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı