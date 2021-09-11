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Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 yenildikleri maçta istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 yenildikleri maçta istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buz, ligde aldıkları iki galibiyetten sonra Beşiktaş maçına çıktıklarına hatırlatarak, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Beşiktaş'ı sahasında coşkulu ve istekli bekliyorduk. Buna cevap vermek istedik. Çok erken iki gol yedik. Genel anlamda Beşiktaş bizden daha iyi oynadı. Cevap veremedik. İstediğimiz oyunu yansıtamadık." diye konuştu.

Maçta penaltılarının verilmediğini savunan İrfan Buz, "Birinci pozisyonda bize göre yüzde 100 penaltı var. Hakkımızsa penaltı verilmesi gerekiyor. Oyun daha farklı bir yöne gidebilirdi. Ancak Beşiktaş'ı kutluyorum. Kendi sahalarında iyi bir müsabaka ortaya çıkardılar. Biz istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Analizlerimizi yapıp, önümüze bakacağız. Önemli oyuncularımız da dönecek. Onlarla birlikte inşallah kendi sahamızda Karagümrük'ü yenerek, 3 puanı alacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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