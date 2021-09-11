Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından notlar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından notlar

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş puanını 10'a yükseltti.

Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş puanını 10'a yükseltti.

İlk 10 dakikada Michy Batshuayi ve Georges-Kevin N'Koudou'nun attığı gollerle 2-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, ilk yarı bu sonuçla bitirdi. 52. dakikada Batshuayi'nin ilginç golü ise karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Beşiktaş kalesini gole kapattı

Siyah-beyazlı ekip sezonun dördüncü maçını da gol yemeden tamamladı.

Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden ve ikinci haftada Gaziantep ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı.

Yeni Malatyaspor'u da 3-0'la geçen siyah-beyazlılar böylelikle yeni sezonun geride kalan 4 haftasında henüz gol üzüntüsü yaşamadı. Yeni Malatyaspor'un ikinci yarıdaki bir şutu ise direkten döndü.

Batshuayi ve Pjanic'ten siftah

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

VavaCars Fatih Karagümrük maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan ancak gol atamayan Batshuayi, Yeni Malatyaspor karşısında takımını 7. dakikada 1-0 öne geçiren ilk golü kaydetti.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Batshuayi ilginç bir golle müsabakadaki ikinci golüne imza attı.

Kendisine gönderilen geri pası uzaklaştırmak için ceza sahası önüne gelen Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed Damlu'nun vurduğu top Batshuayi'ye çarparak boş kaleye girdi.

Yeni transfer Miralem Pjanic de ilk maçında Batshuayi'ye golün pasını vererek gol sevincine ortak oldu ve ilk gol pasını verdi.

Sakatlanan Vida maçı tamamlayamadı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Domagoj Vida, mücadelenin 20. dakikasında oyundan alındı.

Bir pozisyonda yerde kalan ve bir süre tedavisi saha dışında devam ettikten sonra birkaç dakika daha oyuna devam eden Vida, mücadelenin 20. dakikasında topu dışarı atarak değişiklik yapılması gerektiğini işaret etti. Teknik direktör Sergen Yalçın, Vida'nın yerine Welinton'ı sahaya sürdü.

Alex Teixeira yine sakatlandı

Beşiktaş formasıyla ilk kez geçen hafta Fatih Karagümrük maçında sahaya çıkan ve mücadelenin ardından sakatlandığı açıklanan Alex Teixeira, Yeni Malatyaspor maçında da sakatlık geçirdi.

Karşılaşmanın 43. dakikasında oyundan alınan Brezilyalı futbolcunun yerine bir başka yeni transfer Can Bozdoğan oyuna girdi.

20 yaşındaki Can Bozdoğan da bu akşam ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkan bir başka isim oldu.

N'Koudou da sakatlar kervanında

Siyah-beyazlı takımın ikinci golünü atan N'Koudou da Vida ve Teixeira gibi sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamayan isimler arasında yer aldı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında kendini yere bırakan siyah-beyazlı futbolcu, oyundan alınırken yerini Kenan Karaman'a bıraktı.

Galibiyet üçlüsü Pjanic'ten

Maçın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı futbolcular galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.

Son düdüğün ardından tribünlere giden Beşiktaşlı futbolcular 3 puanın sevincini taraftarlarla paylaşırken üçlü adı verilen tezahüratı yeni transfer Pjanic başlattı.

Beşiktaşlı taraftarlar maç içinde de zaman zaman teknik direktör Sergen Yalçın'a tezahüratlarda bulundu. Sergen Yalçın, maçın bitmesinin ardından uzun süre kendisini tribünlere çağıran taraftarları kıramadı ve soyunma odasından dönerek tribünleri selamladı ve tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından notlar

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından notlar

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından notlar

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından notlar

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
Vodafone Park'ta 'Batsman' şov! Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti

Vodafone Park'ta "Batsman" şov! Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti

 Rıdvan Dilmen, Yeni Malatyasporlu futbolcuların itirazını haklı buldu: Rosier'in pozisyonu net penaltı

Rıdvan Dilmen, Yeni Malatyasporlu futbolcuların itirazını haklı buldu: Rosier'in pozisyonu net penaltı

 Miralem Pjanic şova erken başladı! Yeni Malatyaspor maçının 7. dakikasında yaptığı asist siyah-beyazlıları mest etti

Miralem Pjanic şova erken başladı! Yeni Malatyaspor maçının 7. dakikasında yaptığı asist siyah-beyazlıları mest etti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener
Magazin Beren Saat Mustafa Destici
Spor Abdullah Avcı Marcao Okan Buruk Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mahmut Özer Tanju Özcan Ertuğrul Gazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından notlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 22:17:23. #1.11#