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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşen idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda Atiba Hutchinson ve Cyle Larin yer almadı.

Siyah-beyazlıların Öznur Kablo Yeni Malatyaspor kamp kadrosu şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin Nkoudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Alex Teixeira


Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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