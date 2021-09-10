Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşen idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda Atiba Hutchinson ve Cyle Larin yer almadı.