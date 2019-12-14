Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır

14.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:42

Süper Lig'in 15. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesi, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile ikinci başkan Adnan Dalgakıran takımla bir araya geldi.

Tedavi süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges N'Koudou'nun katılmadığı antrenmanda, taktik çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı oyuncular, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Kaynak: AA