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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

14.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:40
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın sahasında BtcTurk 'u konuk edecek , maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden idman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılarda tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ile Georges N'Koudou antrenmanda yer almadı. Öte yandan siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve 2'nci başkan Adnan Dalgakıran da antrenman öncesinde futbolcularla bir araya geldi. Çebi ve Dalgakıran yarın oynanacak mücadele öncesinde futbolculara başarılar diledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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