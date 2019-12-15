: Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş Malatyaspor Beşiktaş muhtemel ilk 11'leri

15.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:51

Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, evinde Malatyaspor'u ağırlıyor. Zirve mücadelesini de yakından ilgilendiren Beşiktaş Malatyaspor maçı öncesi, Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ne zaman veBeşiktaş Malatyaspor Beşiktaş muhtemel ilk 11'leri gibi konular merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Malatyaspor maçı 15 Aralık Pazar günü saat 19.00'de başlayacak. Karşılaşma, BtcTUrk Yeni Beşiktaş Malatyaspor maçı Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Malatyaspor maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MALATYASPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Roco, Vida, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner, Burak

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mustafa, Mina, Sakıb, Acquah, Guilherme, Gökhan, Fofana, Bifouma, Jahovic

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş Malatyaspor maçı hakemi: Yaşar Kemal Uğurlu

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR REKABETİNDEN SON DURUM

Yeni Malatyaspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının sadece ilkinde rakibine puan veren Beşiktaş, iç sahadaki iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'deki üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor'un, şu ana kadar karşılaşıp mağlup edemediği iki takımdan biri Beşiktaş.

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR ÖNCESİ EKSİKLER

Kartal'da bu akşamki Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Douglas Santos ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor. Bu oyuncular bugünkü karşılaşmada da forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen Victor Ruiz ve Georges- Kevin N'Koduou'nun da Fenerbahçe derbisi öncesi riske edilmeyeceği öğrenildi. Bu oyunculardan Ruiz de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde bu akşam Beşiktaş'a konuk olacak Yeni Malatyaspor'da 1 oyuncu sakatlığı sebebiyle Vodafone Park'ta takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Dizindeki çapraz bağları kopan Eren Tozlu, sakatlığının sürmesi sebebiyle Dolmabahçe'deki maçta görev yapamayacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Beşiktaş BtcTurk Malatyaspor maçı öncesi Beşiktaş 2. sırada , BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 8. sırada yer alıyor.

İşte 15. hafta puan durumu:

15. hafta puan durumu

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Lig'dew 15 hafta Cuma ve Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla başlarken Pazar ve Pazartesi oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanacak.

İşte 15. hafta fikstürü:

5. hafta fikstürü

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