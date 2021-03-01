Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idmanda bir süre pas ve dar alanda oyun kontrol çalışması yapan siyah-beyazlı ekip, taktik maçı ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş, saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya giderek kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz