Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Siyah beyazlılar, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile çalışmalarını tamamladı.

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Miralem Pjanic ise ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı